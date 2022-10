Quioscos legales ampliarán el acceso a la ayuda judicial en Springfield

Un nuevo programa en Springfield ayudará a personas en necesidad de información sobre el sistema judicial.

Los denominados “quioscos legales” ofrecerán información sobre servicios legales gratuitos y otros recursos tanto en inglés como en español. Y, en algunos lugares, el público podrá utilizar los quioscos para participar en citas judiciales virtuales (por Zoom).

Ariel Clemmer es la directora del centro legal de la escuela de leyes en Western New England University, que organizó la iniciativa. Ella dijo que los procedimientos virtuales han continuado incluso después de que el COVID-19 se haya controlado un poco. Esto ha causado dificultades para las personas sin computadoras o acceso al Internet que no puedan navegar el sistema legal.

"Esperamos que estos quioscos legales sean capaces de empoderar a la gente, al colocarlos en lugares de fácil acceso por medio de transporte y donde la gente pueda ir a buscar ayuda", dijo Clemmer.

Habrá 11 quioscos disponibles a través de la ciudad, incluyendo el Martin Luther King, Jr. Family Services, Inc.; la biblioteca de la escuela de leyes de Western New England University; el New North Citizens' Council; Arise for Social Justice; United Way of Pioneer Valley; y Open Pantry Community Services; así como cinco sucursales de las bibliotecas públicas de Springfield: Brightwood, Forest Park, Indian Orchard, Mason Square y la Library Express at Pine Point.

Y a partir de la primavera, también estará disponible una versión móvil del quiosco, denominada "Justice Bus". Se llevará a ciudades y pueblos, así como a eventos comunitarios y tendrá una computadora con acceso al Internet y una zona de trabajo.

"Es muy gratificante poder ofrecer estas dos soluciones tecnológicas y llevar recursos a las personas que los necesitan", dijo Clemmer.

Los quioscos estarán disponibles a partir del martes.

Traducido por Elizabeth Román para NEPM.