Bangor Studio/Membership Department
63 Texas Ave.
Bangor, ME 04401

Lewiston Studio
1450 Lisbon St.
Lewiston, ME 04240

Portland Studio
323 Marginal Way
Portland, ME 04101

Registered 501(c)(3) EIN: 22-3171529
© 2026 Maine Public
Maine Public's Corporate Circle

Welcome to Corporate Circle

Maine Public’s Corporate Circle is a group of civic-minded businesses whose investment in Maine Public underscores their commitment to supporting:

  • Independent journalism
  • Inclusive and diverse storytelling
  • Award-winning local news coverage
  • Educational resources for Maine teachers and families
  • Quality entertainment
  • Live events, arts, and culture

Corporate Circle members secure the future of public media in Maine today and for future generations.

Learn more about how your business can join the Corporate Circle by emailing Dyonisia Giatas at DGiatas@mainepublic.org.

Maine Public recognizes these Founding Corporate Circle Members for their steadfast support of public media in Maine for today and tomorrow and ensuring free and accessible programming for all who call Maine home.