Cannabis & Health
What are the impacts of cannabis on physical and mental health? More medical research is emerging since states like Maine have legalized recreational use of cannabis in recent years. We learn about potential health risks, including to younger people—as well as beneficial medical applications. And we’ll get an update on trends in the cannabis industry in Maine.
Panelists:
Dr. Mark J Neavyn, emergency medicine physician, medical toxicologist, MaineHealth; medical director, Northern New England Poison Center
Dr. Dustin Sulak, osteopathic physician, expert in medical cannabis, founder of Integr8 Health
VIP Caller:
John Hudak, director, Maine Office of Cannabis Policy