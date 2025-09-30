Bangor Studio/Membership Department
A fall Maine landscape
Health
Maine Calling
Maine Calling

Cannabis & Health

By Jennifer Rooks,
Cindy Han
Published September 30, 2025 at 7:00 AM EDT
Blue-gloved hand holding test tub in front of wispy green cannabis plants
Maine Public

What are the impacts of cannabis on physical and mental health? More medical research is emerging since states like Maine have legalized recreational use of cannabis in recent years. We learn about potential health risks, including to younger people—as well as beneficial medical applications. And we’ll get an update on trends in the cannabis industry in Maine.

Panelists:
Dr. Mark J Neavyn,  emergency medicine physician, medical toxicologist, MaineHealth; medical director, Northern New England Poison Center 
Dr. Dustin Sulak, osteopathic physician, expert in medical cannabis, founder of Integr8 Health

VIP Caller:
John Hudak, director, Maine Office of Cannabis Policy 

Maine Calling
Jennifer Rooks
jrooks@mainepublic.org
Cindy Han
chan@mainepublic.org
