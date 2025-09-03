Wildlife & Diseases
Rabies, Lyme disease, West Nile virus, Eastern Equine Encephalitis—all of these vector-borne disease are caused by wildlife, from bats to ticks to mosquitos. We learn the latest information about their prevalence in Maine
Panelists:
Megan Porter, veterinarian; public health educator, Maine Center for Disease Control & Prevention
Tegwin Taylor, wildlife health biologist, Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife
Chuck Lubelczyk, vector ecologist, MaineHealth Institute for Research; adjunct faculty instructor, University of Southern Maine
VIP Caller:
Griffin Dill, director, Tick Lab, University of Maine Cooperative Extension