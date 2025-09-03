Bangor Studio/Membership Department
63 Texas Ave.
Bangor, ME 04401

Lewiston Studio
1450 Lisbon St.
Lewiston, ME 04240

Portland Studio
323 Marginal Way
Portland, ME 04101

Registered 501(c)(3) EIN: 22-3171529
© 2025 Maine Public
DONATE
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Scroll down to see all available streams.
Health
Maine Calling
Maine Calling

Wildlife & Diseases

By Jennifer Rooks,
Cindy Han
Published September 3, 2025 at 7:00 AM EDT
Fox, bat, mosquito, tick -- creatures that can cause infectious diseases
Maine Public

Rabies, Lyme disease, West Nile virus, Eastern Equine Encephalitis—all of these vector-borne disease are caused by wildlife, from bats to ticks to mosquitos. We learn the latest information about their prevalence in Maine  what the causes and symptoms are, and ways to prevent and treat them.
 
Panelists:
Megan Porter, veterinarian; public health educator, Maine Center for Disease Control & Prevention
Tegwin Taylor, wildlife health biologist, Maine Department of Inland Fisheries & Wildlife
Chuck Lubelczyk, vector ecologist, MaineHealth Institute for Research; adjunct faculty instructor, University of Southern Maine

VIP Caller:
Griffin Dill, director, Tick Lab, University of Maine Cooperative Extension

Maine Calling
Stay Connected
Jennifer Rooks
jrooks@mainepublic.org
See stories by Jennifer Rooks
Cindy Han
chan@mainepublic.org
See stories by Cindy Han