2026 Board & Committee Meeting Schedule
In-person full board meetings are scheduled for 10:00 am to 1:00 pm including lunch. Committee meetings are on Zoom scheduled for one hour except Audit & Finance for 90 minutes.
Meeting dates are subject to change if needed.
Board Meetings
- Wednesday, March 18 from 10:00 am – 1:00 pm in Lewiston
Executive Committee
TBA
Audit & Finance Committee
All scheduled for 90 minutes
TBA
Development & Campaign Committee
TBA
Strategic Planning & Opportunities Committee
TBA
Community Engagement Committee
TBA
Governance Committee
TBA