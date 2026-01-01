Bangor Studio/Membership Department
2026 Board & Committee Meeting Schedule

In-person full board meetings are scheduled for 10:00 am to 1:00 pm including lunch. Committee meetings are on Zoom scheduled for one hour except Audit & Finance for 90 minutes.

Meeting dates are subject to change if needed.

Board Meetings

  • Wednesday, March 18 from 10:00 am – 1:00 pm in Lewiston

Executive Committee

TBA

Audit & Finance Committee

All scheduled for 90 minutes

TBA

Development & Campaign Committee

TBA

Strategic Planning & Opportunities Committee

TBA

Community Engagement Committee

TBA

Governance Committee

TBA